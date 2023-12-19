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  4. Романо: экс-тренер Тоттенхэма возглавит Ноттингем Форест
Англия
19 декабря 2023, 15:54 |
365
0

Романо: экс-тренер Тоттенхэма возглавит Ноттингем Форест

Нуну Эшпириту Санту уже летит на подписание контракта

19 декабря 2023, 15:54 |
365
0
Романо: экс-тренер Тоттенхэма возглавит Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Эшпириту Санту

«Ноттингем Форест» принял решение уволить с поста главного тренера Стива Купера. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб уже определился с новым наставником – им станет Нуну Эшпириту Санту.

По информации Романо, контракт уже согласован, и сейчас Нуну летит в Англию для того, чтобы его подписать.

Напомним, лишь в начале ноября Нуну был уволен из «Аль-Иттихада» (Саудовская Аравия). 49-летний португалец ранее уже работал в АПЛ с «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом».

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в АПЛ с 14 очками в 17 матчах.

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Источник: Виктор Скрипник вскоре подпишет контракт с новым клубом
Ноттингем Форест отставка Нуну Эшпириту Санту Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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