Романо: экс-тренер Тоттенхэма возглавит Ноттингем Форест

«Ноттингем Форест» принял решение уволить с поста главного тренера Стива Купера. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, клуб уже определился с новым наставником – им станет Нуну Эшпириту Санту.

По информации Романо, контракт уже согласован, и сейчас Нуну летит в Англию для того, чтобы его подписать.

Напомним, лишь в начале ноября Нуну был уволен из «Аль-Иттихада» (Саудовская Аравия). 49-летний португалец ранее уже работал в АПЛ с «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом».

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в АПЛ с 14 очками в 17 матчах.