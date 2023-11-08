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Саудовская Аравия
08 ноября 2023, 14:45 |
902
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад уволил тренера, который конфликтовал с Бензема

Нуну Эшпириту Санту покинул клуб

08 ноября 2023, 14:45 |
902
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад уволил тренера, который конфликтовал с Бензема
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» официально сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.

По информации СМИ, одной из главных причин увольнения стал конфликт тренера со звездным новичком команды, французским форвардом Каримом Бензема. 49-летний португалец получит солидную компенсацию за расторжение контракта в размере 8 миллионов евро.

Нуну Эшпириту Санту возглавлял «Аль-Иттихад» с 2022 года. В прошлом сезоне привел команду к победе в чемпионате Саудовской Аравии.

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Источник Sport.ua
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