ОФИЦИАЛЬНО. Аль-Иттихад уволил тренера, который конфликтовал с Бензема
Нуну Эшпириту Санту покинул клуб
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» официально сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.
По информации СМИ, одной из главных причин увольнения стал конфликт тренера со звездным новичком команды, французским форвардом Каримом Бензема. 49-летний португалец получит солидную компенсацию за расторжение контракта в размере 8 миллионов евро.
Нуну Эшпириту Санту возглавлял «Аль-Иттихад» с 2022 года. В прошлом сезоне привел команду к победе в чемпионате Саудовской Аравии.
Thank you Nuno 🤝 pic.twitter.com/pFT5LvzZmR— Ittihad Club (@ittihad_en) November 7, 2023
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