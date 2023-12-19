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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 15:29 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:32
1003
0

Один из футболистов Полесья будет играющим тренером

На Огирю Калитвинцев еще может рассчитывать в качестве футболиста

19 декабря 2023, 15:29 | Обновлено 19 декабря 2023, 15:32
1003
0
Один из футболистов Полесья будет играющим тренером
ФК Полесье. Владислав Огиря (справа)

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Полесья» Владислав Огиря еще не повесил бутсы на гвоздь, а будет играющим тренером.

Таким образом, наставник полищуков Юрий Калитвинцев сможет рассчитывать в весенней части сезона на 33-летнего ветерана, в активе которого есть и выступления за «Зарю», «Олимпик», «Александрию», «Десну». В то же время Огиря будет выполнять и некоторые тренерские функции.

В первой половине сезона Владислав Огиря провел за «Полесье» 11 поединков, в одном из них был наказан предупреждением.

Напомним, что ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич сообщал о том, что два футболиста команды Юрия Калитвинцева перейдут на тренерскую работу.

Ранее ветеран житомирян Андрей Гитченко рассказал, что побудило его завершить карьеру игрока.

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Владислав Огиря Полесье Житомир назначение тренера Геннадий Буткевич Юрий Калитвинцев
Источник Sport.ua
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