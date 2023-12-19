Один из футболистов Полесья будет играющим тренером

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Полесья» Владислав Огиря еще не повесил бутсы на гвоздь, а будет играющим тренером.

Таким образом, наставник полищуков Юрий Калитвинцев сможет рассчитывать в весенней части сезона на 33-летнего ветерана, в активе которого есть и выступления за «Зарю», «Олимпик», «Александрию», «Десну». В то же время Огиря будет выполнять и некоторые тренерские функции.

В первой половине сезона Владислав Огиря провел за «Полесье» 11 поединков, в одном из них был наказан предупреждением.

Напомним, что ранее президент «Полесья» Геннадий Буткевич сообщал о том, что два футболиста команды Юрия Калитвинцева перейдут на тренерскую работу.

Ранее ветеран житомирян Андрей Гитченко рассказал, что побудило его завершить карьеру игрока.