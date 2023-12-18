ГИТЧЕНКО: «Не смог отказаться от предложения Калитвинцева и Буткевича»

На прошлой неделе в отечественном футболе произошло незаурядное событие: решил повесить бутсы на гвоздь самый возрастной игрок, выступавший в этом сезоне в УПЛ – 39-летний Андрей Гитченко из житомирского «Полесья».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua ветеран рассказал, что побудило его сделать этот важный шаг:

– Бывает так, что неожиданно поступает предложение, которое может быть только раз в жизни. И когда мне несколько дней назад президент ФК «Полесье» Геннадий Буткевич и руководитель команды Юрий Калитвинцев предложили войти в тренерский штаб, я практически сразу дал согласие.

– Но ведь еще 8 декабря ты провел на высоком уровне заключительный поединок первой части сезона – с «Днепром-1», доказывая, что есть еще порох в пороховницах.

– Если откровенно, то я думал, что буду полезным «Полесью» до завершения чемпионата. Однако в жизни все бывает впервые и в последний раз. Рано или поздно, но надо было определяться, чем буду заниматься после завершения карьеры футболиста. Просто это решение было принято в сжатые сроки.

– Тогда уточни, чем будешь заниматься в тренерском штабе «Полесья»?

– Отвечать за подготовку игроков обороны. Опыта мне хватит, как ни как, двадцать лет провел в большом футболе.

– Кстати, чем ты можешь объяснить то, что за «Полесье» в УПЛ ты начал стабильно выходить в стартовом составе только под занавес осенней части сезона?

– Травмой Артема Шабанова. Я всегда был готов подстаховать и, убежден, что в сыгранных поединках «Полесье» не подвел.

– В твоей многолетней карьере было 11 переходов на клубном уровне, но ты дважды возвращался в «Александрию», однажды – в «Десну».

– Как правило, возвращаются туда, где тебе рады и тебе хорошо, где прекрасный микроклимат, квалифицированный тренерский штаб. Все это я могу сказать об «Александрии» и «Десне» с их тогдашними руководителями – Владимиром Шараном и Александром Рябоконем.

– Выходит, именно они сыграли самую заметную роль в твоем становлении, как футболиста?

– Да, хотя во второй раз наши пути с Рябоконем пересеклись, когда я уже был опытным игроком. Я Александру Дмитриевичу благодарен, прежде всего, за то, что в 2010 году он в меня поверил, когда я впервые оказался в «Десне» после нескольких серьезных травм. А с Шараном было интересно работать. Мы прибавляли на футбольном поле, а он прогрессировал, как перспективный тренер.

– Ты – воспитанник киевского футбола и видимо, мечтал заиграть за «Динамо».

– К сожалению, в «Динамо» меня не приглашали, как и в «Шахтер».

– А в зарубежные клубы?

– Не считайте меня оригинальным, но я не собирался защищать цвета зарубежных команд. Видимо, потому, что меня устраивали те финансовые условия, которые я имел в украинских командах.

– А как у тебя сложились отношения с национальной сборной Украины?

– Когда выступал за «Кривбасс», то однажды попал в расширенный список кандидатов в главную команду страны. Но моя мечта дебютировать в сборной так и не сбылась, о чем очень сожалею.

– Обратил внимание на то, что в большинстве команд ты выступал под 17 номером.

– Просто мне нравится эта цифра.

– Как для центрального защитника ты довольно часто забивал.

– Почему же, мне приходилось играть и в опорной зоне полузащиты. Что касается моих голов, то большинство из них забиты после выигранных воздушных «дуэлей» у ворот соперника.

– Поскольку у тебя уже есть тренерская лицензия В УЕФА, то ты целенаправленно готовил себя к этой сфере деятельности?

– Я давно для себя решил, что когда повешу бутсы на гвоздь, то останусь в футболе и буду тренером. В этом, пожалуй, заслуга Шарана, Рябоконя и Юрия Калитвинцева, который опекал меня в «Полесье». Калитвинцев в свое время был сильным футболистом, затем громко заявил о себе и на тренерском поприще. Я очень ценю его советы.

– Президент ФК Геннадий Буткевич не скрывает, что у «Полесья» амбициозные планы, как с завоеванием титулов на всеукраинской арене, так и с развитием клубной инфраструктуры.

– Планы, действительно, грандиозные и я приложу усилия, чтобы в историю «Полесья» было вписано как можно больше победных страниц. Только теперь уже в роли тренера.