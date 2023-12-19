«Заслуживал удаления»: глава арбитров Италии оценил грубость Малиновского

Глава судейского корпуса Италии Джанлука Рокки прокомментировал эпизод с грубым фолом украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского в матче с «Ювентусом».

Напомним, Руслан пошел в жесткий подкат против Йилдыза на 90-й минуте и получил от арбитра желтую карточку. Рокки считает, что рефери в поле неправильно трактовал эпизод. «То, что Малиновского не удалили, было очевидной ошибкой. Я попросил ребят быть очень жесткими, мы не можем делать поблажки для тех, кто доставляет сопернику неприятности опасными действиями», – отметил глава судейского корпуса в эфире итальянского шоу Open VAR.

Напомним, что «Дженоа» сыграла вничью с «Ювентусом» – 1:1. На гол гостей в первом тайме «грифоны» ответили в начале второго, и в итоге ничейный результат продержался до финального свистка. Для Малиновского, который провел полный матч, это был 13-й поединок в составе «грифонов» в нынешнем сезоне Серии А и шестая желтая карточка.