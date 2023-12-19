Защитник Зари восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, одного из ведущих игроков «Зари», защитника Романа Вантуха, уже не беспокоят боли в плечевом суставе, которые помешали ему сыграть в последних матчах первой части сезона.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua Роман Вантух так прокомментировал состояние своего здоровья:

«После повреждения плечевого сустава полностью восстановился. Сейчас сосредоточился на тренировках в зале, чтобы подтянуть физические кондиции. Соскучился по футболу и с нетерпением жду середины января следующего года, когда присоединюсь к «Заре» для подготовки к весенней части чемпионата УПЛ».

Напомним, что «Заря» занимает в чемпионате УПЛ 14-е место, набрав 12 очков.