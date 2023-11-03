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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 15:33 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:34
228
0

Защитник Зари выбыл до конца года

Роман Вантух перенесет операцию

03 ноября 2023, 15:33 | Обновлено 03 ноября 2023, 15:34
228
0
Защитник Зари выбыл до конца года
УЕФА. Роман Вантух

Левый защитник «Зари» Роман Вантух в 2023 году уже не сыграет. Он получил надрыв связки плечевого пояса.

Это случилось в минувшую субботу, 28 октября в матче против «Полесья» (поражение 0:1). В том матче Вантух был заменен на 40-й минуте.

Рассматривались два варианта лечения 25-летнего футболиста – хирургическая и безоперационная. В итоге было принято решение провести операцию, она пройдет в одной из киевских клиник. В 2023 году Вантух уже не сыграет, в «Заре» надеются, что он восстановится к старту зимних сборов команды.

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Роман Вантух Заря Луганск травма
Источник ТаТоТаке
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