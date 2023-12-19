Два украинских теннисиста попали в заявочный список квалификации АО 2024

Два украинских теннисиста Виталий Сачко (АТР 170) и Илья Марченко (АТР 220) попали в заявочный список квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.

Для Сачко это будет второе выступление на австралийском мейджоре. В 2022 году Виталий дошел до 2-го раунда отбора в Мельбурне.

Марченко играл на Australian Open 10 раз. Его лучшим результатом является второй раунд основной сетки в 2010 и 2011 годах.

Ранее сообщалось, что четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024.