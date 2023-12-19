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Australian Open
19 декабря 2023, 15:56 |
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0

Два украинских теннисиста попали в заявочный список квалификации АО 2024

Виталий Сачко и Илья Марченко поборются за выход в основну сетку

19 декабря 2023, 15:56 |
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0
Два украинских теннисиста попали в заявочный список квалификации АО 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Два украинских теннисиста Виталий Сачко (АТР 170) и Илья Марченко (АТР 220) попали в заявочный список квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024.

Для Сачко это будет второе выступление на австралийском мейджоре. В 2022 году Виталий дошел до 2-го раунда отбора в Мельбурне.

Марченко играл на Australian Open 10 раз. Его лучшим результатом является второй раунд основной сетки в 2010 и 2011 годах.

Ранее сообщалось, что четыре украинки попали в заявку Australian Open 2024.

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Виталий Сачко Илья Марченко Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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