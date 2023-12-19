Сыграет на домашнем Евро-2024? Кроос может вернуться в сборную Германии

Легендарный полузащитник «Реала» Тони Кроос рассматривает возможность возвращения в сборную Германии. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Кристиан Фальк.

Кроос завершил выступления за «Бундестим» в 2021 году, однако сейчас готов возобновить их ради выступления на домашнем чемпионате Европы 2024 года.

Кроос выступал за сборную Германии с 2010 года. Суммарно провел за национальную команду 106 матчей и забил 17 голов, выиграв с «Бундестимом» чемпионат мира 2014 года.

Контракт Крооса с «Реалом» действует до лета 2024 года, интерес к 33-летнему хавбеку проявляет «Ювентус».