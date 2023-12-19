ЭРИКСЕН дал совет Локьеру, пережившему остановку сердца: «Нет преград»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен дал совет капитану «Лутон Таун» Тому Локьеру, пережившему остановку сердца прямо на футбольном поле во время матча АПЛ против «Борнмута».

«Прежде всего, надеюсь, что с ним все в порядке – держу кулаки за него. Я видел новости о том, что произошло. Надеюсь, что у него все будет хорошо. Главное, не торопиться, и чтобы семья поддерживала. Если врачи говорят, что тебе нужно заняться чем-то другим, то нужно прислушиваться к рекомендациям. Нет ничего, что может стать преградой, но все зависит от его самочувствия и мнения докторов. Он должен принять решение вместе со своей семьей, не надо торопиться», – поделился своим мнением Эриксен с изданием The Sun.

Напомним, сам Эриксен также пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией. Дальнейшее лечение позволило Кристиану вернуться в большой футбол и продолжать выступать на высоком уровне как за «МЮ» в АПЛ, так и за национальную сборную.