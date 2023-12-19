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Франция
19 декабря 2023, 11:36 | Обновлено 19 декабря 2023, 11:39
442
0

Источник: отношения Луиса Энрике с Мбаппе достигли критической отметки

Между тренером «ПСЖ» и нападающий имеет место конфликт

19 декабря 2023, 11:36 | Обновлено 19 декабря 2023, 11:39
442
0
Источник: отношения Луиса Энрике с Мбаппе достигли критической отметки
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан и Луис Энрике (справа)

Взаимоотношения форварда французского клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе и главного тренера команды Луиса Энрике в течение последней недели сильно ухудшились.

Сообщается, что уроженец Парижа недоволен испанским специалистом по двум основным причинам. Мбаппе не понравилось требование Луиса Энрике уменьшить игровую интенсивность в концовке последнего матча команды в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1). Ко всему прочему, Килиан продолжает выражать недовольство тем, что тренер использует его на позиции центрфорварда, тогда как сам игрок предпочитает действовать с фланга атаки.

Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе вышел на 8-е место в историческом реестре бомбардиров чемпионата Франции.

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Килиан Мбаппе Луис Энрике ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник L'Equipe
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