Источник: отношения Луиса Энрике с Мбаппе достигли критической отметки
Между тренером «ПСЖ» и нападающий имеет место конфликт
Взаимоотношения форварда французского клуба «ПСЖ» Килиана Мбаппе и главного тренера команды Луиса Энрике в течение последней недели сильно ухудшились.
Сообщается, что уроженец Парижа недоволен испанским специалистом по двум основным причинам. Мбаппе не понравилось требование Луиса Энрике уменьшить игровую интенсивность в концовке последнего матча команды в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1). Ко всему прочему, Килиан продолжает выражать недовольство тем, что тренер использует его на позиции центрфорварда, тогда как сам игрок предпочитает действовать с фланга атаки.
Напомним, ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе вышел на 8-е место в историческом реестре бомбардиров чемпионата Франции.
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