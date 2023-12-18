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  4. Забил 180-й. Мбаппе вышел на 8-е место среди голеадоров Лиги 1 в истории
Франция
18 декабря 2023, 05:49 |
269
0

Забил 180-й. Мбаппе вышел на 8-е место среди голеадоров Лиги 1 в истории

Нападающий отметился голом в игре с «Лиллем»

18 декабря 2023, 05:49 |
269
0
Забил 180-й. Мбаппе вышел на 8-е место среди голеадоров Лиги 1 в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 17 декабря, в матче 16-го тура чемпионата Франции вничью 1:1 сыграли «Лилль» и «ПСЖ».

В рядах парижской команды голом на 66-й минуте с пенальти отметился Килиан Мбаппе. Он забил в 180-й раз в поединках французского чемпионата.

Мбаппе вышел на 8-е место среди бомбардиров в истории чемпионатов Франции, обогнав Карлоса Бьянки и Гуннара Андерссона, на счету которых по 179 мячей.

7-ю позицию в реестре, имея в активе 190 голов, занимает Жозеф Уйлаки. Рекордсмен Лиги 1 – Делио Оннис, забивший 299 мячей.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник Opta
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