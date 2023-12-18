Забил 180-й. Мбаппе вышел на 8-е место среди голеадоров Лиги 1 в истории

В воскресенье, 17 декабря, в матче 16-го тура чемпионата Франции вничью 1:1 сыграли «Лилль» и «ПСЖ».

В рядах парижской команды голом на 66-й минуте с пенальти отметился Килиан Мбаппе. Он забил в 180-й раз в поединках французского чемпионата.

Мбаппе вышел на 8-е место среди бомбардиров в истории чемпионатов Франции, обогнав Карлоса Бьянки и Гуннара Андерссона, на счету которых по 179 мячей.

7-ю позицию в реестре, имея в активе 190 голов, занимает Жозеф Уйлаки. Рекордсмен Лиги 1 – Делио Оннис, забивший 299 мячей.