Забил 180-й. Мбаппе вышел на 8-е место среди голеадоров Лиги 1 в истории
Нападающий отметился голом в игре с «Лиллем»
В воскресенье, 17 декабря, в матче 16-го тура чемпионата Франции вничью 1:1 сыграли «Лилль» и «ПСЖ».
В рядах парижской команды голом на 66-й минуте с пенальти отметился Килиан Мбаппе. Он забил в 180-й раз в поединках французского чемпионата.
Мбаппе вышел на 8-е место среди бомбардиров в истории чемпионатов Франции, обогнав Карлоса Бьянки и Гуннара Андерссона, на счету которых по 179 мячей.
7-ю позицию в реестре, имея в активе 190 голов, занимает Жозеф Уйлаки. Рекордсмен Лиги 1 – Делио Оннис, забивший 299 мячей.
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