Лига 1. Как забил Мбаппе? ПСЖ упустил победу над Лиллем. Соболь – в резерве
17 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции
17 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ потерял очки, упустив победу в гостевом поединке Лиги 1 против Лилля (1:1).
У гостей пенальти забил Килиан Мбаппе на 66-й минуте, на что у хозяев поля ответил Джонатан Дэвид (90+3 мин).
Страсбург выиграл в гостях у Лорьяна (2:1), украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве.
Чемпионат Франции. 16-й тур, 17 декабря
Лилль – ПСЖ – 1:1
Голы: Дэвид, 90+3 –Мбаппе, 66 (пен)
Нант – Брест – 0:2
Голы: Маньетти, 49, Мунье, 57
Лорьян – Страсбург – 1:2
Голы: Дьенг, 53 – Баква, 14, Гамейро, 49
Мец – Монпелье – 0:1
Гол: Эстев, 9.
Тулуза – Ренн – 0:0
Марсель – Клермон – 2:1
Голы: Мурильо, 26, Арит, 42 – Аллевина, 58
Турнирная таблица
Лилль – ПСЖ – 1:1
Нант – Брест – 0:2
Лорьян – Страсбург – 1:2
Мец – Монпелье – 0:1
Тулуза – Ренн – 0:0
Марсель – Клермон – 2:1
События матча
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