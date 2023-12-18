Лига 1. Как забил Мбаппе? ПСЖ упустил победу над Лиллем. Соболь – в резерве

17 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ потерял очки, упустив победу в гостевом поединке Лиги 1 против Лилля (1:1).

У гостей пенальти забил Килиан Мбаппе на 66-й минуте, на что у хозяев поля ответил Джонатан Дэвид (90+3 мин).

Страсбург выиграл в гостях у Лорьяна (2:1), украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве.

Чемпионат Франции. 16-й тур, 17 декабря

Лилль – ПСЖ – 1:1

Голы: Дэвид, 90+3 –Мбаппе, 66 (пен)

Нант – Брест – 0:2

Голы: Маньетти, 49, Мунье, 57

Лорьян – Страсбург – 1:2

Голы: Дьенг, 53 – Баква, 14, Гамейро, 49

Мец – Монпелье – 0:1

Гол: Эстев, 9.

Тулуза – Ренн – 0:0

Марсель – Клермон – 2:1

Голы: Мурильо, 26, Арит, 42 – Аллевина, 58

Турнирная таблица

Лилль – ПСЖ – 1:1

Нант – Брест – 0:2

Лорьян – Страсбург – 1:2

Мец – Монпелье – 0:1

Тулуза – Ренн – 0:0

Марсель – Клермон – 2:1