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  4. Лига 1. Как забил Мбаппе? ПСЖ упустил победу над Лиллем. Соболь – в резерве
Чемпионат Франции
Лилль
17.12.2023 21:45 – FT 1 : 1
ПСЖ
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Франция
18 декабря 2023, 05:15 | Обновлено 18 декабря 2023, 05:16
31
0

Лига 1. Как забил Мбаппе? ПСЖ упустил победу над Лиллем. Соболь – в резерве

17 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции

18 декабря 2023, 05:15 | Обновлено 18 декабря 2023, 05:16
31
0
Лига 1. Как забил Мбаппе? ПСЖ упустил победу над Лиллем. Соболь – в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

17 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции.

ПСЖ потерял очки, упустив победу в гостевом поединке Лиги 1 против Лилля (1:1).

У гостей пенальти забил Килиан Мбаппе на 66-й минуте, на что у хозяев поля ответил Джонатан Дэвид (90+3 мин).

Страсбург выиграл в гостях у Лорьяна (2:1), украинский защитник Эдуард Соболь остался в резерве.

Чемпионат Франции. 16-й тур, 17 декабря

Лилль – ПСЖ – 1:1

Голы: Дэвид, 90+3 –Мбаппе, 66 (пен)

Нант – Брест – 0:2

Голы: Маньетти, 49, Мунье, 57

Лорьян – Страсбург – 1:2

Голы: Дьенг, 53 – Баква, 14, Гамейро, 49

Мец – Монпелье – 0:1

Гол: Эстев, 9.

Тулуза – Ренн – 0:0

Марсель – Клермон – 2:1

Голы: Мурильо, 26, Арит, 42 – Аллевина, 58

Турнирная таблица

Лилль – ПСЖ – 1:1

Нант – Брест – 0:2

Лорьян – Страсбург – 1:2

Мец – Монпелье – 0:1

Тулуза – Ренн – 0:0

Марсель – Клермон – 2:1

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
66’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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