Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Главный тренер каталонского клуба Мичел прокомментировал игру команды.

«Осталось две игры до завершения первого круга в Ла Лиге, у нас уже 44 очка и этот показатель соответствует уровню «Атлетико», «Барселоны» и «Реала» – чемпионов Ла Лиги. Наши игроки творят историю. Они отлично сыграли против «Алавеса», не дали им забить. Дальше нас ждет тяжелый выезд в Севилью, мы можем проиграть «Бетису», это хорошая команда», – сказал Мичел.

«Жирона» после 17 туров в чемпионате Испании лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка.