Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»
Испания
19 декабря 2023, 10:19 |
754
0

Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»

Мичел – о лидерстве в Ла Лиге и результатах команды

19 декабря 2023, 10:19 |
754
0
Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Главный тренер каталонского клуба Мичел прокомментировал игру команды.

«Осталось две игры до завершения первого круга в Ла Лиге, у нас уже 44 очка и этот показатель соответствует уровню «Атлетико», «Барселоны» и «Реала» – чемпионов Ла Лиги. Наши игроки творят историю. Они отлично сыграли против «Алавеса», не дали им забить. Дальше нас ждет тяжелый выезд в Севилью, мы можем проиграть «Бетису», это хорошая команда», – сказал Мичел.

«Жирона» после 17 туров в чемпионате Испании лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 44 очка.

По теме:
РЕБРОВ: «Вокруг Довбика и Цыганкова много слухов о больших клубах»
ФОТО. Эмоции Довбика после дубля в игре с Алавесом
Таблица Ла Лиги. Жирона с украинцами опережает Реал на 2 очка. А Барселону?
Жирона чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Алавес Ла Лига Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник Diari de Girona
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Футбол | 18 декабря 2023, 19:15 2
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема

Испанское издание AS – об игре украинца

Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
Футбол | 19 декабря 2023, 09:00 1
Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке

Украинский нападающий «Жироны» стал одним из самых быстрых, кто забил 10 голов в Ла Лиге

Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0. Кеннеди и Марсело ждут Ман Сити. Видео голов
Футбол | 19.12.2023, 02:02
Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0. Кеннеди и Марсело ждут Ман Сити. Видео голов
Флуминенсе – Аль-Ахли – 2:0. Кеннеди и Марсело ждут Ман Сити. Видео голов
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Футбол | 19.12.2023, 00:25
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 19.12.2023, 00:21
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 26
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 11
Футбол
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 3
Футбол
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
19.12.2023, 07:20 2
Футбол
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем