Англия19 декабря 2023, 09:43 | Обновлено 19 декабря 2023, 10:00
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Придется раскошелиться. Ман Сити оштрафован за матч с Тоттенхэмом
Клуб пострадал за поведение игроков
19 декабря 2023, 09:43 | Обновлено 19 декабря 2023, 10:00
423
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Футбольная ассоциация Англии наложила штраф на «Манчестер Сити» за поведение футболистов команды во время матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).
«Горожане» заплатят 120 тыс фунтов за то, что игроки команды по ходу встречи регулярно оказывали давление на арбитра.
В «Сити» признали, что футболлисты вели себя неподобающе. Независимая комиссия по урегулированию после слушания наложила санкцию на клуб.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обновил несколько антирекордов в игре с «Тоттенхэмом».
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