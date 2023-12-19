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Англия
19 декабря 2023, 09:43 | Обновлено 19 декабря 2023, 10:00
423
0

Придется раскошелиться. Ман Сити оштрафован за матч с Тоттенхэмом

Клуб пострадал за поведение игроков

19 декабря 2023, 09:43 | Обновлено 19 декабря 2023, 10:00
423
0
Придется раскошелиться. Ман Сити оштрафован за матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная ассоциация Англии наложила штраф на «Манчестер Сити» за поведение футболистов команды во время матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Горожане» заплатят 120 тыс фунтов за то, что игроки команды по ходу встречи регулярно оказывали давление на арбитра.

В «Сити» признали, что футболлисты вели себя неподобающе. Независимая комиссия по урегулированию после слушания наложила санкцию на клуб.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обновил несколько антирекордов в игре с «Тоттенхэмом».

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Источник Футбольная ассоциация Англии
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