Придется раскошелиться. Ман Сити оштрафован за матч с Тоттенхэмом

Футбольная ассоциация Англии наложила штраф на «Манчестер Сити» за поведение футболистов команды во время матча 14-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Горожане» заплатят 120 тыс фунтов за то, что игроки команды по ходу встречи регулярно оказывали давление на арбитра.

В «Сити» признали, что футболлисты вели себя неподобающе. Независимая комиссия по урегулированию после слушания наложила санкцию на клуб.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обновил несколько антирекордов в игре с «Тоттенхэмом».