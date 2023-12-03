Манчестер Сити обновил несколько антирекордов в игре с Тоттенхэмом

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (3:3).

Ранее «горожане» сыграли вничью с «Челси» (4:4) и «Ливерпулем» (1:1), команда Жузепа Гвардиолы впервые с 2017 года не смог выиграть в 3 матчах АПЛ подряд.



Также следует отметить, что в 14 турах чемпионата Англии «Манчестер Сити» пропустил 16 голов, это худший результат за период, когда командой руководит испанский специалист. Девять пропущенных мячей в четырех матчах АПЛ – худшим показатель «Сити» с декабря 2016 года.

Отметим, что при этом «небесно-голубые» всего на 3 очка отстают от лидера, которым является «Арсенал».