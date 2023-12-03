Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити обновил несколько антирекордов в игре с Тоттенхэмом
Англия
03 декабря 2023, 21:34 | Обновлено 03 декабря 2023, 21:35
818
0

Манчестер Сити обновил несколько антирекордов в игре с Тоттенхэмом

Раньше при Гвардиоле такого не было

03 декабря 2023, 21:34 | Обновлено 03 декабря 2023, 21:35
818
0
Манчестер Сити обновил несколько антирекордов в игре с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (3:3).

Ранее «горожане» сыграли вничью с «Челси» (4:4) и «Ливерпулем» (1:1), команда Жузепа Гвардиолы впервые с 2017 года не смог выиграть в 3 матчах АПЛ подряд.

Также следует отметить, что в 14 турах чемпионата Англии «Манчестер Сити» пропустил 16 голов, это худший результат за период, когда командой руководит испанский специалист. Девять пропущенных мячей в четырех матчах АПЛ – худшим показатель «Сити» с декабря 2016 года.

Отметим, что при этом «небесно-голубые» всего на 3 очка отстают от лидера, которым является «Арсенал».

По теме:
Мудрик прокомментировал важную победу над Брайтоном
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
ФОТО. Лицо Холанда после того как судья не позволил Грилишу выйти 1 на 1
Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Тоттенхэм Жузеп Гвардиола
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
Футбол | 03 декабря 2023, 07:40 12
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта

«Брентфорд» обыграл «Лутон Таун» со счетом 3:1, Егор отыграл 70 минут

Шахтер – Металлист 1925 – 2:0. Зубков и Крыськив. Видео голов и обзор матча
Футбол | 03 декабря 2023, 19:45 0
Шахтер – Металлист 1925 – 2:0. Зубков и Крыськив. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Металлист 1925 – 2:0. Зубков и Крыськив. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 16-го тура УПЛ

Минаю не грозит техническое поражение за матч с Динамо
Футбол | 03.12.2023, 19:28
Минаю не грозит техническое поражение за матч с Динамо
Минаю не грозит техническое поражение за матч с Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
Футбол | 03.12.2023, 14:58
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
СЛОНКА: «600 км по ужасных дорогах, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
Футбол | 03.12.2023, 15:32
СЛОНКА: «600 км по ужасных дорогах, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
СЛОНКА: «600 км по ужасных дорогах, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
Реал – фаворит. Суперкомпьютер назвал шансы Жироны на чемпионство в Испании
01.12.2023, 17:13 5
Футбол
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 15
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 17
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 18
Футбол
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 17
Футбол
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
02.12.2023, 15:21 4
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем