РЕБРОВ: «Вокруг Довбика и Цыганкова много слухов о больших клубах»
Наставник сборной Украины – об украинцах в «Жироне»
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказал мнение о перспективах игроков сборной команды и испанской «Жироны» Виктора Цыганкова и Артема Довбика.
«Готовы ли Цыганков и Довбик к грандам европейского футбола? Я считаю, что не только от Цыганкова и Довбика, но и от всей «Жироны» никто не ожидал, что они в конце первого круга будут на первом месте. Они очень уверенно выглядят, и они на первом месте по игре в Ла Лиге. То, что там два ключевых игрока сборной, – это очень важно. Они обретут уверенность. Я надеюсь, что они будут дальше прогрессировать.
Действительно, вокруг них много слухов о больших клубах. Я считаю, что очень важно, чтобы они закончили сезон в «Жироне», и посмотрим, на каком месте, а потом уже думали о других клубах, если они этого желают», – рассказал Ребров.
«Жирона», как известно, лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. 18 декабря в 17-м туре Ла Лиги каталонцы разгромили «Алавес» со счетом 3:0, Довбик стал автором дубля.
Ранее Ребров прокомментировал возможное избрание Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола.
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