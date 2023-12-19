Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РЕБРОВ: «Непросто согласиться на должность президента УАФ»
Другие новости
19 декабря 2023, 05:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 05:42
183
0

РЕБРОВ: «Непросто согласиться на должность президента УАФ»

Тренер сборной Украины пожелал удачи Андрею Шевченко

19 декабря 2023, 05:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 05:42
183
0
РЕБРОВ: «Непросто согласиться на должность президента УАФ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал возможное избрание Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола.

«Шевченко должен сам решать, что ему делать. Если он будет руководить нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех, это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.

Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность, на мой взгляд, непросто согласиться на такую должность, потому что она очень ответственная. Со своей стороны я буду поддерживать Николаевича и сделаю все, чтобы помочь ему», – сказал Ребров.

По теме:
Без Ливерпуля. Ребров назвал три команды АПЛ, которые сразятся за титул
«Шахтер имеет хорошие шансы». Сергей Ребров оценил жребий Лиги Европы
Сыграет против Боснии в старте? Сергей Ребров прокомментировал игру Лунина
Сергей Ребров Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола выборы президента УАФ
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
Футбол | 19 декабря 2023, 02:20 0
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны

18 декабря жиронцы обыграли «Алавес» со счетом 3:0

Русин забил Арсеналу. Юным канонирам перешел дорогу украинский черный кот
Футбол | 18 декабря 2023, 22:46 3
Русин забил Арсеналу. Юным канонирам перешел дорогу украинский черный кот
Русин забил Арсеналу. Юным канонирам перешел дорогу украинский черный кот

Украинский нападающий провел матч за молодежную команду «Сандерленда»

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 18.12.2023, 11:09
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18.12.2023, 13:20
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
Футбол | 18.12.2023, 07:59
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 3
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
17.12.2023, 10:52 5
Футбол
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
17.12.2023, 22:48 20
Хоккей
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
Отец Тайсона Фьюри рассказал о разнице между сыном и Александром Усиком
17.12.2023, 12:18 2
Бокс
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 3
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем