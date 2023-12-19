РЕБРОВ: «Непросто согласиться на должность президента УАФ»
Тренер сборной Украины пожелал удачи Андрею Шевченко
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал возможное избрание Андрея Шевченко президентом Украинской ассоциации футбола.
«Шевченко должен сам решать, что ему делать. Если он будет руководить нашим футболом, я считаю, что это будет хорошо для всех, это тот человек, с которым можно общаться и найти общий язык.
Если его изберут президентом УАФ, то я ему желаю только удачи. Это очень ответственная должность, на мой взгляд, непросто согласиться на такую должность, потому что она очень ответственная. Со своей стороны я буду поддерживать Николаевича и сделаю все, чтобы помочь ему», – сказал Ребров.
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