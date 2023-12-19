ФОТО. Эмоции Довбика после дубля в игре с Алавесом

В понедельник, 18 декабря, в 17-м туре чемпионата Испании «Жирона» со счетом 3:0 обыграла «Алавес».

Два гола в ворота «Алавеса» забил украинский нападающий каталонцев Артем Довбик. После этого он, как уже сообщалось, вышел на второе место в гонке бомбардиров испанской Ла Лиги. На счету украинца в нынешнем чемпионате Испании 10 голов.