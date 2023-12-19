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Испания
19 декабря 2023, 07:51 | Обновлено 19 декабря 2023, 07:53
3129
0

ФОТО. Эмоции Довбика после дубля в игре с Алавесом

Украинец стал MVP очередной игры «Жироны»

19 декабря 2023, 07:51 | Обновлено 19 декабря 2023, 07:53
3129
0
ФОТО. Эмоции Довбика после дубля в игре с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В понедельник, 18 декабря, в 17-м туре чемпионата Испании «Жирона» со счетом 3:0 обыграла «Алавес».

Два гола в ворота «Алавеса» забил украинский нападающий каталонцев Артем Довбик. После этого он, как уже сообщалось, вышел на второе место в гонке бомбардиров испанской Ла Лиги. На счету украинца в нынешнем чемпионате Испании 10 голов.

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Источник Sport.ua
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