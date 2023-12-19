Испания19 декабря 2023, 07:51 | Обновлено 19 декабря 2023, 07:53
3129
0
ФОТО. Эмоции Довбика после дубля в игре с Алавесом
Украинец стал MVP очередной игры «Жироны»
19 декабря 2023, 07:51 | Обновлено 19 декабря 2023, 07:53
3129
0
В понедельник, 18 декабря, в 17-м туре чемпионата Испании «Жирона» со счетом 3:0 обыграла «Алавес».
Два гола в ворота «Алавеса» забил украинский нападающий каталонцев Артем Довбик. После этого он, как уже сообщалось, вышел на второе место в гонке бомбардиров испанской Ла Лиги. На счету украинца в нынешнем чемпионате Испании 10 голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 декабря 2023, 13:20 35
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевки весенней стадии ЛЧ
Футбол | 19 декабря 2023, 06:59 0
18 декабря жиронцы обыграли «Алавес» со счетом 3:0
Футбол | 18.12.2023, 18:20
Баскетбол | 19.12.2023, 07:32
Футбол | 19.12.2023, 00:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.12.2023, 08:20 11
18.12.2023, 07:30 21
17.12.2023, 18:15
18.12.2023, 16:01 14
17.12.2023, 14:28 19
17.12.2023, 12:18 2
17.12.2023, 21:45