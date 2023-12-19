Другие новости19 декабря 2023, 04:23 | Обновлено 19 декабря 2023, 04:49
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ВИДЕО. Все голы Днепра-1 первой половины сезона 2023/24
Днепровская команда забивала в пяти турнирах
19 декабря 2023, 04:23 | Обновлено 19 декабря 2023, 04:49
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Спортивный клуб «Днепр-1» выложил на своем официальном сайте видео всех голов команды первой половины текущего сезона. Напомним, что днепровская команда за этот период успела поиграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, чемпионате и Кубке Украины.
Что интересно, в УПЛ «Днепр-1» – один из лидеров, а из всех других турниров команда вылетела на начальных стадиях.
Забивал за «Днепр-1» и Артем Довбик, теперь разрывающий испанскую Ла Лигу.
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