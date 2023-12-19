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  4. Гарри Кейн – лучший игрок Баварии в ноябре
Германия
19 декабря 2023, 04:00 | Обновлено 19 декабря 2023, 04:20
61
0

Гарри Кейн – лучший игрок Баварии в ноябре

Награду форвард получил второй месяц подряд

19 декабря 2023, 04:00 | Обновлено 19 декабря 2023, 04:20
61
0
Гарри Кейн – лучший игрок Баварии в ноябре
ФК Бавария

Мюнхенская «Бавария» объявила итоги голосования за лучшего игрока команды в ноябре. Победу одержал английский форвард Гарри Кейн.

Нападающий набрал более половины голосов, уверенно обойдя Мануэля Нойера и Лероя Сане. В ноябре Кейн забил 8 голов в 5 матчах, в том числе сделав хет-трик в ворота «Боруссии» из Дортмунда.

Аналогичную награду Кейн уже получал и в октябре.

Отметим, что англичанин уже забил в чемпионате Германии 18 голов, таким результатом за один сезон не может похвастаться ни один его соотечественник.

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Источник ФК Бавария
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