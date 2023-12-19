Гарри Кейн – лучший игрок Баварии в ноябре
Награду форвард получил второй месяц подряд
Мюнхенская «Бавария» объявила итоги голосования за лучшего игрока команды в ноябре. Победу одержал английский форвард Гарри Кейн.
Нападающий набрал более половины голосов, уверенно обойдя Мануэля Нойера и Лероя Сане. В ноябре Кейн забил 8 голов в 5 матчах, в том числе сделав хет-трик в ворота «Боруссии» из Дортмунда.
Аналогичную награду Кейн уже получал и в октябре.
Отметим, что англичанин уже забил в чемпионате Германии 18 голов, таким результатом за один сезон не может похвастаться ни один его соотечественник.
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