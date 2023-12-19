Гарри Кейн – лучший игрок Баварии в ноябре

Мюнхенская «Бавария» объявила итоги голосования за лучшего игрока команды в ноябре. Победу одержал английский форвард Гарри Кейн.

Нападающий набрал более половины голосов, уверенно обойдя Мануэля Нойера и Лероя Сане. В ноябре Кейн забил 8 голов в 5 матчах, в том числе сделав хет-трик в ворота «Боруссии» из Дортмунда.

Аналогичную награду Кейн уже получал и в октябре.

Отметим, что англичанин уже забил в чемпионате Германии 18 голов, таким результатом за один сезон не может похвастаться ни один его соотечественник.