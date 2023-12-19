Испания19 декабря 2023, 03:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 03:51
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«Наше улюблене святкування голу». Жирона сделала пост в TikTok по-украински
Клуб таким образом поздравил Артема Довбика
19 декабря 2023, 03:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 03:51
237
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В матче 17 тура чемпионата Испании встречались «Жирона» и «Алавес». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0, дубль сделал украинский форвард Артем Довбик.
TikTok-аккаунт «Жироны» разместил на своей странице видео празднования Артема Довбика, сделав подпись на украинском языке.
«Наше любимое празднование гола» – говорит подпись.
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