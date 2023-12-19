Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наше улюблене святкування голу». Жирона сделала пост в TikTok по-украински
Испания
19 декабря 2023, 03:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 03:51
237
0

«Наше улюблене святкування голу». Жирона сделала пост в TikTok по-украински

Клуб таким образом поздравил Артема Довбика

19 декабря 2023, 03:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 03:51
237
0
«Наше улюблене святкування голу». Жирона сделала пост в TikTok по-украински
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 17 тура чемпионата Испании встречались «Жирона» и «Алавес». Игра закончилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0, дубль сделал украинский форвард Артем Довбик.

TikTok-аккаунт «Жироны» разместил на своей странице видео празднования Артема Довбика, сделав подпись на украинском языке.

«Наше любимое празднование гола» – говорит подпись.

ВИДЕО

По теме:
Таблица Ла Лиги. Жирона с украинцами опережает Реал на 2 очка. А Барселону?
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
Жирона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Артем Довбик
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Футбол | 18 декабря 2023, 18:20 2
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону
Сергей Ребров рассказал, стоит ли Довбику и Цыганкову зимой покидать Жирону

Тренер сборной – об украинском дуэте каталонского клуба

Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Теннис | 18 декабря 2023, 07:30 21
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»

Ксавье Коффен объяснил, почему украинка не вышла на матч против Мирры Андреевой

Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Футбол | 19.12.2023, 00:25
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Футбол | 18.12.2023, 19:15
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
Футбол | 18.12.2023, 21:00
Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 2
Теннис
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
Задача не выполнена. Украина U-20 драматично проиграла решающий матч на ЧМ
17.12.2023, 22:48 20
Хоккей
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
17.12.2023, 01:06 8
Футбол
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
Астон Вилла побила исторический рекорд клуба по победам в АПЛ
17.12.2023, 18:15
Футбол
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
18.12.2023, 01:35 3
Футбол
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
18.12.2023, 13:20 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем