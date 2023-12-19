Ольга РАКИЦКАЯ: «Сейчас основная помощь от Ярослава идет на ВСУ»

Жена защитника донецкого «Шахтера» Ярослава Ракицкого Ольга рассказала о том, как муж помогает Вооруженным силам Украины.

‒ Как в семье воспринимали критику Ярослава в предыдущие годы?

– Да, это правда, что критики было много. С одной стороны, уже иммунитет определенный выработался, а с другой – неприятно, когда идет пустая и необоснованная критика. Не могу сказать, что нас это не трогает, но мы научились с этим жить. Тем более, основные упреки – абсолютно безосновательны. Кто близко знает Ярослава, тот всегда нам говорил: «Ох, как же все это, о чем говорят, отличается от того, что есть на самом деле!» Просто Ярослав – он такой, что не любит даром говорить, не считает нужным на все отвечать.

Я от себя скажу, что Ярослав – это человек с большим сердцем. Близкие люди знают, сколько он сделал для людей еще до войны, и сколько помогал и детдомам, и многодетным семьям, и помогал спасать жизнь людям. А сейчас основная помощь идет на ВСУ. Я не буду называть конкретные цифры, но это очень много. Ярослав никогда не афиширует благотворительность и об этом не говорит. Это для него как само по себе. Но как только он состоялся как футболист, всегда помогал и помогает людям, – сказала Ракицкая.