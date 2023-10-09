Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ракицкий помог с реабилитацией украинского военного на сумму 1,1 млн грн
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 20:37 | Обновлено 09 октября 2023, 20:55
363
3

Ракицкий помог с реабилитацией украинского военного на сумму 1,1 млн грн

Никита Стецюра получил тяжелое ранение в апреле под Бахмутом

09 октября 2023, 20:37 | Обновлено 09 октября 2023, 20:55
363
3
Ракицкий помог с реабилитацией украинского военного на сумму 1,1 млн грн
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Футболист «Шахтера» Ярослав Ракицкий финансово помог раненному украинскому военному.

Представитель ультрас «Шахтера» и боец 3-й ОШБр Никита Стецюра в конце апреля 2023 года получил тяжелое ранение, защищая свой родной город Бахмут.

Боец был доставлен транзитом через Днепр в госпиталь в Винницу, где врачи смогли стабилизировать его состояние.

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий, узнав про раненого болельщика, приехал к нему в госпиталь, подарил свою игровую футболку, а также финансово поддержал семью Никиты.

Никита проходит реабилитацию в Киеве и постепенно восстанавливается после ранения. Реабилитация обходится примерно в 300 тысяч грн ежемесячно.

Ракицкий взял на себя расходы по реабилитации бойца и уже помог на сумму 1,1 млн гривен.

По теме:
Став ЛЕМКИН: «Чувствуем солидарность украинского народа с Израилем»
В Эстонии уволили коуча клуба за поздравления путина с днем рождения
ISU не вернул россиян и белорусов в международные соревнования
российско-украинская война Шахтер Донецк Ярослав Ракицкий благотворительность Вооруженные силы Украины
Источник Террикон
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Теннис | 09 октября 2023, 07:00 2
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера
Возвращение непобедимой Свёнтек, титул Завацкой, успех Синнера

Sport.ua подводит итоги недели в теннисе

Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Футбол | 08 октября 2023, 20:23 30
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу

Манчестерская команда проиграла второй матч подряд

Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Футбол | 08.10.2023, 20:45
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0. Победный матч Зинченко. Видео гола и обзор
Челси готов продлить контракт с опытным защитником
Футбол | 09.10.2023, 11:59
Челси готов продлить контракт с опытным защитником
Челси готов продлить контракт с опытным защитником
Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Футбол | 09.10.2023, 15:30
Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Динамовское дерби в Англии, Зинченко победил бывших партнеров
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BekXan
Шана герою і молодець Ракицький.Одне тількі але,де підтримка держави в цьому питанні.Всі хлопці повинні мати повну медичну підтримку не важливо від суми.Як поранення так і протезування так і реабілітація.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Злий Глобинець
Похвально👍
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
08.10.2023, 18:32 3
Бокс
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
09.10.2023, 13:05 7
Волейбол
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
Украина проиграла Германии в последнем матче олимпийского отбора
09.10.2023, 00:14 5
Волейбол
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
08.10.2023, 01:11
Футбол
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
Стала известна новая трансферная стоимость Михаила Мудрика
09.10.2023, 14:45 46
Футбол
Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»
Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»
07.10.2023, 16:19 5
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
ВИДЕО. Фанаты Арсенала поддержали Зинченко после игры с Манчестер Сити
08.10.2023, 22:58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем