Ракицкий помог с реабилитацией украинского военного на сумму 1,1 млн грн

Футболист «Шахтера» Ярослав Ракицкий финансово помог раненному украинскому военному.

Представитель ультрас «Шахтера» и боец 3-й ОШБр Никита Стецюра в конце апреля 2023 года получил тяжелое ранение, защищая свой родной город Бахмут.

Боец был доставлен транзитом через Днепр в госпиталь в Винницу, где врачи смогли стабилизировать его состояние.

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий, узнав про раненого болельщика, приехал к нему в госпиталь, подарил свою игровую футболку, а также финансово поддержал семью Никиты.

Никита проходит реабилитацию в Киеве и постепенно восстанавливается после ранения. Реабилитация обходится примерно в 300 тысяч грн ежемесячно.

Ракицкий взял на себя расходы по реабилитации бойца и уже помог на сумму 1,1 млн гривен.