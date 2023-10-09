Ракицкий помог с реабилитацией украинского военного на сумму 1,1 млн грн
Никита Стецюра получил тяжелое ранение в апреле под Бахмутом
Футболист «Шахтера» Ярослав Ракицкий финансово помог раненному украинскому военному.
Представитель ультрас «Шахтера» и боец 3-й ОШБр Никита Стецюра в конце апреля 2023 года получил тяжелое ранение, защищая свой родной город Бахмут.
Боец был доставлен транзитом через Днепр в госпиталь в Винницу, где врачи смогли стабилизировать его состояние.
Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий, узнав про раненого болельщика, приехал к нему в госпиталь, подарил свою игровую футболку, а также финансово поддержал семью Никиты.
Никита проходит реабилитацию в Киеве и постепенно восстанавливается после ранения. Реабилитация обходится примерно в 300 тысяч грн ежемесячно.
Ракицкий взял на себя расходы по реабилитации бойца и уже помог на сумму 1,1 млн гривен.
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