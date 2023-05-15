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  4. ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
Украина. Премьер лига
15 мая 2023, 18:34 | Обновлено 15 мая 2023, 18:38
1182
2

ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение

Никита Стецюра – боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ

15 мая 2023, 18:34 | Обновлено 15 мая 2023, 18:38
1182
2
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
ФК Шахтер. Ярослав Ракицкий

Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ярослав Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ Никиту Стецюру.

Никита Стецюра – боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, представитель фанатского движения «Шахтера».

Защищая свой родной город Бахмут, Никита получил тяжелое ранение и сейчас проходит курс реабилитации.

Ракицкий посетил Никиту в госпитале, подарил ему футболку и экипировку «Шахтера», а также обеспечит дальнейшее лечение и полную реабилитацию бойца.

ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит дальнейшее лечение

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фото Ярослав Ракицкий российско-украинская война фанаты болельщики Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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BUROSTAVOK
Хай би не тільки футболісти різних клубів так робили,а і всі політикани!!!
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+4
Andrey_1992
не словом, а ділом
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+3
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