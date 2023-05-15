ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит ему лечение
Никита Стецюра – боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ
Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтер» Ярослав Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ Никиту Стецюру.
Никита Стецюра – боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, представитель фанатского движения «Шахтера».
Защищая свой родной город Бахмут, Никита получил тяжелое ранение и сейчас проходит курс реабилитации.
Ракицкий посетил Никиту в госпитале, подарил ему футболку и экипировку «Шахтера», а также обеспечит дальнейшее лечение и полную реабилитацию бойца.
ФОТО. Ракицкий посетил в больнице воина ВСУ и обеспечит дальнейшее лечение
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