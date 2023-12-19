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Клубный чемпионат мира
19 декабря 2023, 02:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 02:57
193
0

АПЛ подала жалобу в ФИФА на новый формат клубного ЧМ

Премьер-лига и еще 43 лиги мира считают, что ФИФА организует больше матчей для собственных доходов

19 декабря 2023, 02:40 | Обновлено 19 декабря 2023, 02:57
193
0
АПЛ подала жалобу в ФИФА на новый формат клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига подписала официальное письмо-жалобу в ФИФА, в котором обвиняет организацию в том, что она не проконсультировалась с ведущими лигами мира по расширению количества участников клубного чемпионата мира до 32.

В дисте говорится, что ФИФА предпочитает собственные интересы и не учитывает такой важный фактор, как здоровье футболистов, на которое будет иметь большое влияние увеличение количества матчей за сезон.

Помимо АПЛ, письмо-жалобу подписали 43 лиги мира, в том числе Бундеслига, Ла Лига и Серия А.

Напомним, что в это время проходит клубный чемпионат мира в старом формате. Первым финалистом стал «Флуминенсе».

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клубный чемпионат мира по футболу ФИФА Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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