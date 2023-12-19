АПЛ подала жалобу в ФИФА на новый формат клубного ЧМ

Английская Премьер-лига подписала официальное письмо-жалобу в ФИФА, в котором обвиняет организацию в том, что она не проконсультировалась с ведущими лигами мира по расширению количества участников клубного чемпионата мира до 32.

В дисте говорится, что ФИФА предпочитает собственные интересы и не учитывает такой важный фактор, как здоровье футболистов, на которое будет иметь большое влияние увеличение количества матчей за сезон.

Помимо АПЛ, письмо-жалобу подписали 43 лиги мира, в том числе Бундеслига, Ла Лига и Серия А.

Напомним, что в это время проходит клубный чемпионат мира в старом формате. Первым финалистом стал «Флуминенсе».