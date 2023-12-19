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Украина. Премьер лига
19 декабря 2023, 02:10 | Обновлено 19 декабря 2023, 02:58
60
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Панасенко – игрок Ингульца

Ранее игрок покинул «Минай»

19 декабря 2023, 02:10 | Обновлено 19 декабря 2023, 02:58
60
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Панасенко – игрок Ингульца
Instagram. Сергей Панасенко

Петровский «Ингулец» на своей странице в Инстаграме сообщил о подписании контракта с полузащитником Сергеем Панасенко.

В первой части сезона игрок выступал за «Минай», но после того, как в команде решили изменить подход к комплектации состава, стал одним из первых футболистов, с кем был расторгнут контракт.

После первой половины сезона «Минай» занимает последнее место в УПЛ без побед, тогда как «Ингулец» в Первой лиге идет на первом месте в группе Б.

Панасенко в сезоне 2016/17 уже выступал за «Ингулец», провел тогда за команду 19 матчей и забил два гола.

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Ингулец Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Сергей Панасенко трансферы
Источник Instagram
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