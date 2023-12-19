ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Панасенко – игрок Ингульца

Петровский «Ингулец» на своей странице в Инстаграме сообщил о подписании контракта с полузащитником Сергеем Панасенко.

В первой части сезона игрок выступал за «Минай», но после того, как в команде решили изменить подход к комплектации состава, стал одним из первых футболистов, с кем был расторгнут контракт.

После первой половины сезона «Минай» занимает последнее место в УПЛ без побед, тогда как «Ингулец» в Первой лиге идет на первом месте в группе Б.

Панасенко в сезоне 2016/17 уже выступал за «Ингулец», провел тогда за команду 19 матчей и забил два гола.