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Молодежные турниры
19 декабря 2023, 00:50 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:02
53
0

В ФИФА определили страны-хозяева чемпионатов мира U-20 у мужчин и женщин

Чили примет ЧМ-2025 U-20, а Польша стала хозяйкой женского ЧМ-2026 WU-20

19 декабря 2023, 00:50 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:02
53
0
В ФИФА определили страны-хозяева чемпионатов мира U-20 у мужчин и женщин
ФИФА. Джанни Инфантино

В ФИФА определили страны-хозяева следующих молодежных чемпионатов мира U-20 по футболу среди мужчин и женщин.

Чили примет чемпионат мира 2025 среди юношей до 20 лет, а Польша стала хозяйкой чемпионата мира 2026 среди девушек до 20 лет.

Заседание Совета ФИФА состоялось во время проведения клубного чемпионата мира 2023 в саудовской Джидде.

Молодежные соревнования стали важным вопросом в повестке дня. Кандидатуры Чили и Польши были утверждены единогласно.

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал выбор хозяев турниров:

«С 1962 года Чили организует мероприятия FIFA на самом высоком уровне, последний раз – чемпионат мира среди юношей до 17 лет в 2015 году. Организационный опыт страны в сочетании со страстью чилийских болельщиков обеспечит фантастическую обстановку для звезд завтрашнего дня.

Польша – страна с великолепными футбольными традициями, которая в 2019 году принимала незабываемый чемпионат мира среди юношей до 20 лет [тот турнир выиграла сборная Украины U-20]. Тогда новые звезды, как Эрлинг Холанд, произвели большое впечатление. Проведение чемпионата мира среди женщин до 20 лет в 2026 году станет новой вехой в истории польского футбола и будет способствовать развитию женского футбола в стране и во всем мире».

Распределение слотов на чемпионате мира 2025 среди юношей до 20 лет и чемпионате мира 2026 среди девушек до 20 лет будет таким же, как и в предыдущих соревнованиях:

24 команды на ЧМ U-20: АФК (Азия): 4 путевки, КАФ (Африка): 4, КОНКАКАФ (Сев. Америка): 4, КОНМЕБОЛ (Юж. Америка): 4, ОФК (Океания): 2, УЕФА (Европа): 5, принимающая страна: 1.

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чемпионат мира по футболу U-20 ФИФА Польша Чили чемпионат мира по футболу среди женщин Джанни Инфантино
Источник ФИФА
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