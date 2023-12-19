Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Жиронцы обыграли соперников со счетом 3:0, Артем оформил дубль
18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.
Дублем в этом поединке отметился украинский форвард хозяев Артем Довбик, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Еще один мяч оформил Кристиан Португес.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.2 баллов.
Такой показатель Довбика является лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в матче.
Аналитики высшего испанского дивизиона назвали украинца MVP матча.
Артем оформил 9-й и 10-й гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него также 4 результативных передачи. Довбик провел в нынешней кампании чемпионата Испании 16 матчей.
Оценки WhoScored за матч Жирона – Алавес – 3:0
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