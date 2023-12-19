Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Дублем в этом поединке отметился украинский форвард хозяев Артем Довбик, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Еще один мяч оформил Кристиан Португес.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.2 баллов.

Такой показатель Довбика является лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в матче.

Аналитики высшего испанского дивизиона назвали украинца MVP матча.

Артем оформил 9-й и 10-й гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него также 4 результативных передачи. Довбик провел в нынешней кампании чемпионата Испании 16 матчей.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Алавес – 3:0