Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Испания
19 декабря 2023, 00:25 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:17
1913
4

Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес

Жиронцы обыграли соперников со счетом 3:0, Артем оформил дубль

19 декабря 2023, 00:25 | Обновлено 19 декабря 2023, 01:17
1913
4
Лучший игрок матча. Стала известна оценка Довбика за игру Жирона – Алавес
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу жиронцев.

Дублем в этом поединке отметился украинский форвард хозяев Артем Довбик, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Еще один мяч оформил Кристиан Португес.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 8.2 баллов.

Такой показатель Довбика является лучшим среди всех игроков, которые приняли участие в матче.

Аналитики высшего испанского дивизиона назвали украинца MVP матча.

Артем оформил 9-й и 10-й гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. У него также 4 результативных передачи. Довбик провел в нынешней кампании чемпионата Испании 16 матчей.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Алавес – 3:0

По теме:
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Лучше, чем Месси. Артем Довбик вошел в топ голеадоров Ла Лиги в XXI веке
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Артем Довбик WhoScored лучший игрок Жирона Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 18 декабря 2023, 14:20 110
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне прошла жеребьевка с участием донецкого клуба

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 18 декабря 2023, 11:09 0
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты

Турнир проходит с 29 ноября по 17 декабря в Дании, Норвегии и Швеции

Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ. Какие шансы у Зинченко и Лунина?
Футбол | 18.12.2023, 17:33
Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ. Какие шансы у Зинченко и Лунина?
Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ. Какие шансы у Зинченко и Лунина?
Без Ливерпуля. Ребров назвал три команды АПЛ, которые сразятся за титул
Футбол | 19.12.2023, 00:19
Без Ливерпуля. Ребров назвал три команды АПЛ, которые сразятся за титул
Без Ливерпуля. Ребров назвал три команды АПЛ, которые сразятся за титул
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Футбол | 18.12.2023, 19:15
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
petroif
Як же ж приємно) Молодчина!
Ответить
+3
Андрей Залищук
а на болотах уже підгорає, у них таких гравців і близько немає
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 3
Футбол
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 14
Футбол
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
17.12.2023, 23:59 5
Футбол
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
В Шахтере назвали самого нежелательного соперника в Лиге Европы
17.12.2023, 10:52 5
Футбол
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 11
Футбол
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем