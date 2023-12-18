Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги принимает «Алавес». Пока счет 2:0 в пользу каталонской команды.

В стартовом составе жиронцев сегодня появился украинский форвард Артем Довбик, отличившийся на 23-й минуте матча, украинец добил мяч в ворота головой и открыл счет в игре. Украинец оригинально отпраздновал взятие ворот в стиле португальской звезды Криштиану Роналду.

Для Артема этот гол стал девятым в этом сезоне испанского чемпионата.

ФОТО. Празднование в стиле КриРо. Эмоции и лицо Довбика после гола Алавесу