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Испания
18 декабря 2023, 23:18 | Обновлено 18 декабря 2023, 23:19
1567
0

ФОТО. Празднование в стиле КриРо. Эмоции и лицо Довбика после гола Алавесу

Украинец забил 9-й гол в Ла Лиге

18 декабря 2023, 23:18 | Обновлено 18 декабря 2023, 23:19
1567
0
ФОТО. Празднование в стиле КриРо. Эмоции и лицо Довбика после гола Алавесу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги принимает «Алавес». Пока счет 2:0 в пользу каталонской команды.

В стартовом составе жиронцев сегодня появился украинский форвард Артем Довбик, отличившийся на 23-й минуте матча, украинец добил мяч в ворота головой и открыл счет в игре. Украинец оригинально отпраздновал взятие ворот в стиле португальской звезды Криштиану Роналду.

Для Артема этот гол стал девятым в этом сезоне испанского чемпионата.

ФОТО. Празднование в стиле КриРо. Эмоции и лицо Довбика после гола Алавесу

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Источник Sport.ua
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