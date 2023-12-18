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  4. ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
Испания
18 декабря 2023, 22:56 |
3401
0

ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца

Украинский форвард снова забил за «Жирону»

18 декабря 2023, 22:56 |
3401
0
ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче 17-го тура чемпионата Испании принимает «Алавес». Счет после первого тайма – 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый гол в на 23-й минуте поединка забил украинский форвард Артем Довбик. Украинец добил мяч в ворота головой после удара партнера.

Официальный аккаунт Ла Лиги в сети Twitter поделился празднованием 26-летнего украинца, подписав видео: «Невероятный Довбик».

ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца

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Источник LaLiga
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