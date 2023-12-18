Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче 17-го тура чемпионата Испании принимает «Алавес». Счет после первого тайма – 2:0 в пользу хозяев.

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Первый гол в на 23-й минуте поединка забил украинский форвард Артем Довбик. Украинец добил мяч в ворота головой после удара партнера.

Официальный аккаунт Ла Лиги в сети Twitter поделился празднованием 26-летнего украинца, подписав видео: «Невероятный Довбик».

ВИДЕО. «Невероятный Довбик». Ла Лига опубликовала празднование украинца