Виктор Цыганков может не сыграть матч с Бетисом. Стала известна причина

Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги принимает «Алавес». Сейчас команды занимают 2-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек жиронцев Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч из-за травмирования. По информации испанского источника Lesportiu из-за болей в ноге украинец может и не сыграть в следующем матче Ла Лиги против севильского «Бетиса», который состоится 21 декабря.

Ранее появилась информация, что Цыганков может заменить бразильца в «Барселоне». Украинец заинтересовал Хави.