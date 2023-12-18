Виктор Цыганков может не сыграть матч с Бетисом. Стала известна причина
Украинец может не успеть восстановиться от травмы
Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги принимает «Алавес». Сейчас команды занимают 2-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский хавбек жиронцев Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч из-за травмирования. По информации испанского источника Lesportiu из-за болей в ноге украинец может и не сыграть в следующем матче Ла Лиги против севильского «Бетиса», который состоится 21 декабря.
Ранее появилась информация, что Цыганков может заменить бразильца в «Барселоне». Украинец заинтересовал Хави.
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