Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор Цыганков может не сыграть матч с Бетисом. Стала известна причина
Испания
18 декабря 2023, 22:21 | Обновлено 18 декабря 2023, 23:50
2678
1

Виктор Цыганков может не сыграть матч с Бетисом. Стала известна причина

Украинец может не успеть восстановиться от травмы

18 декабря 2023, 22:21 | Обновлено 18 декабря 2023, 23:50
2678
1
Виктор Цыганков может не сыграть матч с Бетисом. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сегодня, 18 декабря, «Жирона» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Ла Лиги принимает «Алавес». Сейчас команды занимают 2-е и 13-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек жиронцев Виктор Цыганков не попал в заявку на этот матч из-за травмирования. По информации испанского источника Lesportiu из-за болей в ноге украинец может и не сыграть в следующем матче Ла Лиги против севильского «Бетиса», который состоится 21 декабря.

Ранее появилась информация, что Цыганков может заменить бразильца в «Барселоне». Украинец заинтересовал Хави.

По теме:
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Довбика. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
ФОТО. Празднование в стиле КриРо. Эмоции и лицо Довбика после гола Алавесу
Виктор Цыганков травма Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Бетис
Источник L'Esportiu
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неистовый Гаттузо на лавке, неудержимый Обамеянг на поле. И бешеные фаны
Футбол | 18 декабря 2023, 17:00 11
Неистовый Гаттузо на лавке, неудержимый Обамеянг на поле. И бешеные фаны
Неистовый Гаттузо на лавке, неудержимый Обамеянг на поле. И бешеные фаны

Экспресс-представление «Марселя» – соперника «горняков» в 1/16 финала Лиги Европы

Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Футбол | 18 декабря 2023, 08:20 11
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина

«Орлы» обыграли «Брагу» со счетом 1:0, Анатолий оформил 6 сейвов

Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 18.12.2023, 13:20
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Зинченко. Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 18.12.2023, 11:09
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ВИДЕО. Артем Довбик точным ударом головой забил 9-й гол в Ла Лиге
Футбол | 18.12.2023, 22:32
ВИДЕО. Артем Довбик точным ударом головой забил 9-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. Артем Довбик точным ударом головой забил 9-й гол в Ла Лиге
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nivavn
Жирона не грає 20го, а грає 21го...     Але наші динамівці вже б повмирали від такого календаря, грати через ДВА дні
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 40
Футбол
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 108
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем