Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Интер переживает невероятный момент»
Лига чемпионов
18 декабря 2023, 20:01 |
330
1

Диего СИМЕОНЕ: «Интер переживает невероятный момент»

Тренер «Атлетико» Мадрид – о жеребьевке Лиги чемпионов

18 декабря 2023, 20:01 |
330
1
Диего СИМЕОНЕ: «Интер переживает невероятный момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с миланским «Интером»:

«Мы знаем, что матчи Лиги чемпионов всегда сложные и что любой соперник доставит трудности. «Интер» переживает невероятный момент, они очень хорошо выступают в Лиге чемпионов, мне нравится, как они играют, я очень привязан к Симоне Индзаги и Хавьеру Дзанетти, и у меня остались прекрасные воспоминания о том, что я пережил в Милане».

Напомним, Симеоне выступал за «Интер» в качестве игрока в 1997 – 1999 годах. С Симоне Индзаги он вместе выступал за «Лацио» в 1999 – 2003 годах.

По теме:
Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 18 из 32 участников клубного ЧМ-2025
Суперкомпьютер назвал фаворита ЛЧ. Какие шансы у Зинченко и Лунина?
ВИДЕО. Реакция Чемпионов на жеребьевку 1/8 финала ЛЧ
Диего Симеоне Атлетико Мадрид Интер Милан Лига чемпионов
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Теннис | 18 декабря 2023, 07:30 17
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»

Ксавье Коффен объяснил, почему украинка не вышла на матч против Мирры Андреевой

«Сложный оппонент». Реакция Пушича на жребий Лиги Европы
Футбол | 18 декабря 2023, 19:46 0
«Сложный оппонент». Реакция Пушича на жребий Лиги Европы
«Сложный оппонент». Реакция Пушича на жребий Лиги Европы

Главный тренер «Шахтера» поделился ожиданиями от поединков с «Марселем»

Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Футбол | 18.12.2023, 01:35
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Футбол | 17.12.2023, 22:54
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Шахтер интересуется вратарем молодежной сборной Украины
Футбол | 18.12.2023, 14:33
Шахтер интересуется вратарем молодежной сборной Украины
Шахтер интересуется вратарем молодежной сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Було наче вчора
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный не доиграл. Матч Борнмут – Лутон Таун перенесен
16.12.2023, 19:05 6
Футбол
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
18.12.2023, 08:20 10
Футбол
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
17.12.2023, 14:28 19
Футбол
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
16.12.2023, 18:43 8
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
18.12.2023, 11:09
Другие виды
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
18.12.2023, 07:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем