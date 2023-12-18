Диего СИМЕОНЕ: «Интер переживает невероятный момент»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне прокомментировал жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с миланским «Интером»:

«Мы знаем, что матчи Лиги чемпионов всегда сложные и что любой соперник доставит трудности. «Интер» переживает невероятный момент, они очень хорошо выступают в Лиге чемпионов, мне нравится, как они играют, я очень привязан к Симоне Индзаги и Хавьеру Дзанетти, и у меня остались прекрасные воспоминания о том, что я пережил в Милане».

Напомним, Симеоне выступал за «Интер» в качестве игрока в 1997 – 1999 годах. С Симоне Индзаги он вместе выступал за «Лацио» в 1999 – 2003 годах.