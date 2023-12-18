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  4. Лучший в команде. Виталий Миколенко получил признание от WhoScored
Англия
18 декабря 2023, 20:15 |
1063
4

Лучший в команде. Виталий Миколенко получил признание от WhoScored

Украинец имеет самую высокую среднюю оценку в команде

18 декабря 2023, 20:15 |
1063
4
Лучший в команде. Виталий Миколенко получил признание от WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний левый защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко получил признание от WhoScored.

По данным авторитетного статистического портала у украинца самая высокая средняя оценка в ливерпульском клубе за все сыгранные поединки Английской премьер-лиги в сезоне 2023-24 – 7.17. Это выше чем у Двайта Макнила (7.10) и Джеймса Тарковски (7.03).

Виталий Миколенко в этом сезоне АПЛ отыграл 12 поединков и забил два гола.

Последний матч украинец пропустил из-за травмы, главный тренер «Эвертона» рассказал о характере повреждения у Виталия.

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WhoScored Дуайт Макнил Джеймс Тарковски Виталий Миколенко лучший игрок чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Octopus
Миколенко молодец, заслужил свою минуту славы, но главное не расслабляться,  в АПЛ нужно каждый матч доказывать, иначе подвинут. Всегда найдется азиат, как говорится..
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+4
FunnyCat_____
Запасному в очередной раз порвали ... ну вы сами знаете что 
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+1
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Лига конференций без динамо
Очень хорошо ,что  вовремя сбежал от опзжшников кипрских 
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-3
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