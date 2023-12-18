Лучший в команде. Виталий Миколенко получил признание от WhoScored
Украинец имеет самую высокую среднюю оценку в команде
24-летний левый защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко получил признание от WhoScored.
По данным авторитетного статистического портала у украинца самая высокая средняя оценка в ливерпульском клубе за все сыгранные поединки Английской премьер-лиги в сезоне 2023-24 – 7.17. Это выше чем у Двайта Макнила (7.10) и Джеймса Тарковски (7.03).
Виталий Миколенко в этом сезоне АПЛ отыграл 12 поединков и забил два гола.
Последний матч украинец пропустил из-за травмы, главный тренер «Эвертона» рассказал о характере повреждения у Виталия.
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