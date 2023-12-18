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Лига Европы
18 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 18 декабря 2023, 19:48
849
1

Стала известна цена билетов на матч Шахтера против Марселя

В первом матче противостояния «горняки» выступят в роли хозяев

18 декабря 2023, 19:45 | Обновлено 18 декабря 2023, 19:48
849
1
Стала известна цена билетов на матч Шахтера против Марселя
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы сыграет против французского «Марселя».

Первая игра состоится 15 февраля 2024 года. Хозяином поля выступит донецкий «Шахтер». Ранее «горняки» в групповом турнире Лиги чемпионов принимали своих соперников в немецком Гамбурге. Как стало известно Sport.ua договор об аренде арены «Фолькспаркштадион» будет действовать для украинского клуба и на время матчей Лиги Европы. Таким образом, 15 февраля «горняки» примут французский «Марсель» в Гамбурге на арене, которая в еврокубках принимает 51500 зрителей.

По имеющейся информации, на матч «Шахтер» – «Марсель» уже началась предварительная продажа билетов. Минимальная цена – 25 евро. Один из самых дорогих билетов – 297 евро (место в VIP-ложе).

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Марселе дончане проведут 22 февраля.

Напомним, что победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские «Вест Хэм», «Брайтон», «Ливерпуль», итальянская «Аталанта», испанский «Вильярреал», немецкий «Байер», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия»). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.

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Шахтер Донецк Марсель Лига Европы билеты инсайд Шахтер - Марсель
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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ulefka
Ну що тут сказати, кому хочеться халявних грошей ставте два матчі перемогу Марселя,без варіантів взагалі
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