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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 19:50 |
913
0

Украинский журналист рассказал, когда Ярмоленко восстановится от травмы

Возвращение Андрея ожидается весной

18 декабря 2023, 19:50 |
913
0
Украинский журналист рассказал, когда Ярмоленко восстановится от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Украинский журналист Игорь Цыганык назвал сроки восстановление лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Ярмоленко в начале года должен полностью отойти от травмы и начать работать над своей физической формой. Андрей нацелен уже весной полностью восстановиться и играть на самом высоком уровне», – рассказал журналист.

Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене.

Ярмоленко в этом сезоне успел забить четыре гола и сделал результативную передачу.

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Игорь Цыганык Андрей Ярмоленко Динамо Киев травма чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник FootballHub
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