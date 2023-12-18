Украинский журналист рассказал, когда Ярмоленко восстановится от травмы

Украинский журналист Игорь Цыганык назвал сроки восстановление лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.

«Ярмоленко в начале года должен полностью отойти от травмы и начать работать над своей физической формой. Андрей нацелен уже весной полностью восстановиться и играть на самом высоком уровне», – рассказал журналист.

Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене.

Ярмоленко в этом сезоне успел забить четыре гола и сделал результативную передачу.