Украинский журналист рассказал, когда Ярмоленко восстановится от травмы
Возвращение Андрея ожидается весной
Украинский журналист Игорь Цыганык назвал сроки восстановление лидера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко.
«Ярмоленко в начале года должен полностью отойти от травмы и начать работать над своей физической формой. Андрей нацелен уже весной полностью восстановиться и играть на самом высоком уровне», – рассказал журналист.
Напомним, что Ярмоленко восстанавливается с начала октября, когда ему была сделана операция на колене.
Ярмоленко в этом сезоне успел забить четыре гола и сделал результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 1/16 финала еврокубка донецкий клуб встретится с «провансальцами»
17 декабря «сливочные» обыграли «желтую субмарину» со счетом 4:1