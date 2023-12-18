Сергей РЕБРОВ: «Мы должны были пробивать пенальти и побеждать Италию»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о подготовке к матчу с Боснией и Герцеговиной и вспомнил скандальный эпизод с неназначенным пенальти в поединке против Италии (0:0).

– Есть много работы. Смотреть матчи соперников, смотреть матчи сборников. Никогда не рано готовиться к сопернику. У нас большая пауза, надо ею воспользоваться. Мы находим в игре Боснии и Герцеговины интересные детали, которые потом надо будет показать нашим игрокам.

– Есть ли в нашей паре фаворит?

– Что такое фаворит? Мы играли с Италией, и она была фаворитом. А на последней минуте мы должны были пробивать пенальти и выигрывать игру. Фаворит - это большая ответственность. Сейчас все считают, что фавориты мы, но это ничего не значит. Мы очень внимательно и тщательно готовимся к игре. Будем выходить и играть. Сейчас мы должны не думать, что мы фавориты, а сконцентрированно готовиться.

– Отпустили ли Вы эпизод с пенальти?

– Я считаю, что была хорошая игра с нашей стороны. VAR взял на себя ответственность за пенальти, но я считаю, что в таких решающих матчах просматривать повтор должен главный арбитр. Он должен был хотя бы минимально пересмотреть этот момент, потому что этот эпизод решал нашу судьбу. По моему мнению, пенальти был.

Матч полуфинала плей-офф Лиги наций за выход на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта, начало встречи запланировано на 21:45.