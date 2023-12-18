Лига чемпионов18 декабря 2023, 17:25 | Обновлено 18 декабря 2023, 17:26
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ВИДЕО. Реакция Чемпионов на жеребьевку 1/8 финала ЛЧ
Очередной выпуск мультфильма о звездах футбола
18 декабря 2023, 17:25 | Обновлено 18 декабря 2023, 17:26
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Вышел очередной выпуск футбольного мультфильма «Чемпионы». В нем прототипы звезд команд-участниц плей-офф Лиги чемпионов делятся своими впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала турнира, которая состоялась сегодня:
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