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Лига чемпионов
18 декабря 2023, 17:25 | Обновлено 18 декабря 2023, 17:26
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0

ВИДЕО. Реакция Чемпионов на жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

Очередной выпуск мультфильма о звездах футбола

18 декабря 2023, 17:25 | Обновлено 18 декабря 2023, 17:26
900
0
ВИДЕО. Реакция Чемпионов на жеребьевку 1/8 финала ЛЧ

Вышел очередной выпуск футбольного мультфильма «Чемпионы». В нем прототипы звезд команд-участниц плей-офф Лиги чемпионов делятся своими впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала турнира, которая состоялась сегодня:

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Лига чемпионов видео мультфильмы
Источник YouTube
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