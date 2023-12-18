СКРИПНИК: «Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с Ворсклой»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал слухи о подписании контракта с харьковским «Металлистом 1925»:

– Ваш переход в «Металлист-1925» возможен?

– Факта такого нет. Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с руководством «Ворсклы». На данный момент возможен любой исход этих переговоров.

Мои требования известны. И это не только о личном контракте, он вообще не на первом месте.

– Вы имеете в виду, ваши пожелания к составу, условия для тренировок?

– Примерно так.