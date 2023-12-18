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  4. СКРИПНИК: «Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с Ворсклой»
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 17:00 |
407
0

СКРИПНИК: «Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с Ворсклой»

Тренер «Ворсклы» – о возможном переходе в «Металлист 1925»

18 декабря 2023, 17:00 |
407
0
СКРИПНИК: «Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с Ворсклой»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал слухи о подписании контракта с харьковским «Металлистом 1925»:

– Ваш переход в «Металлист-1925» возможен?
– Факта такого нет. Команды, которые во мне заинтересованы, общаются с руководством «Ворсклы». На данный момент возможен любой исход этих переговоров.

Мои требования известны. И это не только о личном контракте, он вообще не на первом месте.

– Вы имеете в виду, ваши пожелания к составу, условия для тренировок?
– Примерно так.

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Источник: Виктор Скрипник вскоре подпишет контракт с новым клубом
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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Металлист 1925
Источник Украинский футбол
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