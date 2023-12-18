Источник: Виктор Скрипник вскоре подпишет контракт с новым клубом

Украинский футбольный специалист Виктор Скрипник уже сегодня, 18 декабря 2023 года, должен подписать контракт с харьковским «Металлистом 1925», сообщает ТаТоТаке.

Ранее похожую информацию давал журналист Виктор Вацко.

Соглашение между тренером и его новым клубом будет длиться в течение 3 лет. Отмечается, что «Ворскла» не получит никакой компенсации за «трансфер» Виктора Скрипника, ведь его договор с полтавчанами был расторгнут по соглашению сторон.

«Металлист 1925» ушел на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. В активе харьковчан 15 очков в 17 матчах чемпионата. У «Оболони», которая идет в зоне переходных матчей, всего на 1 зачетный пункт меньше, но есть игра в запасе.