Симоне ИНДЗАГИ: «Диего Симеоне – великий тренер»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с «Атлетико» Мадрид:

«Это будет прекрасное противостояние, в котором две команды высокого уровня сыграют на красивых стадионах и соберут большую аудиторию фанатов. Мы счастливы, потому что постоянно проводим такие важные матчи в Европе.

«Атлетико» играл в финалах дважды за последние десять лет и у них замечательные традиции в этом турнире, как и у нашего клуба. Мы хотим попробовать еще раз подарить радость нашим болельщикам.

Кроме того, «Атлетико» тренирует Диего Симеоне – великий тренер, с которым у меня прекрасные отношения. Вместе мы много выиграли, в том числе Скудетто в «Лацио» (в 2000 году в качестве игроков, – прим.)

Сейчас мы сосредоточены на следующем месяце. У нас будут важные матчи в лиге, Кубок и Суперкубок Италии. Затем мы подумаем о подготовке к этим двум матчам. Это будут две битвы, и мы будем готовиться к ним очень тщательно».