Как Шахтер раньше с французами в плей-офф еврокубков играл

По результату жеребьевки 1/16-й финала Лиги Европы «Шахтеру» 7-й раз в истории предстоит сразиться с командой из Франции – «Марселем».

Ранее горняки по сумме двух встреч уступили «Монако» в 1/32-й Кубка УЕФА-1979/80 и «Лиллю» в 1/16-й КУ-2005/06, но взяли верх над «Нанси» в 1/16-й КУ-2006/07, «Марселем» в четвертьфинале КУ-2008/09, «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2021/22 и «Ренном» в 1/16-й Лиги Европы-2022/23.

В целом же в 19 играх с французскими клубами «Шахтер» одержал 9 побед, 5 встреч завершил вничью, 5 проиграл, забил 26 мячей, пропустил 21. В свою очередь, «Марсель» в 6 матчах с украинцами 1 раз выходил победителем и 2 – оказывался побежденным (мячи 4-6).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против команд из Франции в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 1979/80 КУ 1/32 Монако 2:1 (д) 0:2 (г) 2005/06 КУ ГТ Ренн 1:0 (г) 2005/06 КУ 1/16 Лилль 2:3 (г) 0:0 (д) 2006/07 КУ 1/16 Нанси 1:1 (д) 1:0 (г) 2008/09 КУ 1/4 Марсель 2:0 (д) 2:1 (г) 2009/10 ЛЕ ГТ Тулуза 4:0 (д) 2:0 (г) 2015/16 ЛЧ ГТ ПСЖ 0:3 (д) 0:2 (г) 2018/19 ЛЧ ГТ Лион 2:2 (г) 1:1 (д) 2021/22 ЛЧ КР4 Монако 1:0 (г) 2:2 (д) 2022/23 ЛЕ 1/16 Ренн 2:1 (д) 1:2, п.5:4 (г)

Марсель против команд из Украины в еврокубках

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет 2003/04 КУ 1/16 Днепр 1:0 (д) 0:0 (г) 2006 КИ Р3 Днепр 0:0 (д) 2:2 (г) 2008/09 КУ 1/4 Шахтер 0:2 (г) 1:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.