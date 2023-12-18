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Лига Европы
18 декабря 2023, 15:59 | Обновлено 18 декабря 2023, 16:55
1061
0

Как Шахтер раньше с французами в плей-офф еврокубков играл

Ранее горняки лишь дважды не смогли преодолеть французский барьер

18 декабря 2023, 15:59 | Обновлено 18 декабря 2023, 16:55
1061
0
Как Шахтер раньше с французами в плей-офф еврокубков играл
ФК Шахтер

По результату жеребьевки 1/16-й финала Лиги Европы «Шахтеру» 7-й раз в истории предстоит сразиться с командой из Франции – «Марселем».

Ранее горняки по сумме двух встреч уступили «Монако» в 1/32-й Кубка УЕФА-1979/80 и «Лиллю» в 1/16-й КУ-2005/06, но взяли верх над «Нанси» в 1/16-й КУ-2006/07, «Марселем» в четвертьфинале КУ-2008/09, «Монако» в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2021/22 и «Ренном» в 1/16-й Лиги Европы-2022/23.

В целом же в 19 играх с французскими клубами «Шахтер» одержал 9 побед, 5 встреч завершил вничью, 5 проиграл, забил 26 мячей, пропустил 21. В свою очередь, «Марсель» в 6 матчах с украинцами 1 раз выходил победителем и 2 – оказывался побежденным (мячи 4-6).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против команд из Франции в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

1979/80

КУ

1/32

Монако

2:1 (д)

0:2 (г)

2005/06

КУ

ГТ

Ренн

1:0 (г)

2005/06

КУ

1/16

Лилль

2:3 (г)

0:0 (д)

2006/07

КУ

1/16

Нанси

1:1 (д)

1:0 (г)

2008/09

КУ

1/4

Марсель

2:0 (д)

2:1 (г)

2009/10

ЛЕ

ГТ

Тулуза

4:0 (д)

2:0 (г)

2015/16

ЛЧ

ГТ

ПСЖ

0:3 (д)

0:2 (г)

2018/19

ЛЧ

ГТ

Лион

2:2 (г)

1:1 (д)

2021/22

ЛЧ

КР4

Монако

1:0 (г)

2:2 (д)

2022/23

ЛЕ

1/16

Ренн

2:1 (д)

1:2,

п.5:4 (г)

Марсель против команд из Украины в еврокубках

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

2003/04

КУ

1/16

Днепр

1:0 (д)

0:0 (г)

2006

КИ

Р3

Днепр

0:0 (д)

2:2 (г)

2008/09

КУ

1/4

Шахтер

0:2 (г)

1:2 (д)

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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