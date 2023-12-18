Мартинес установил рекорд Интера по голам за год в 21-м веке

Вчера «Интер» в 17-м туре Серии А на выезде обыграл «Лацио» 2:0. Счет в матче на 40-й минуте открыл Лаутаро Мартинес.

Для 26-летнего аргентинского форварда это был 29-й гол за «Интер» в календарном 2022 году. По этому показателю он установил рекорд «Интера» в 21-м веке, опередив Кристиана Виери и Диего Милито.

До конца года «Интеру» осталось провести два матча: против «Дженоа» в Кубке Италии и против «Лечче» в Серии А. В случае, если Лаутаро в этих двух матчах забьет 4 гола, то станет рекордсменом «Интера» не только в 21-м веке, а за всю историю. Больше него за календарный год за «Интер» забивали Джузеппе Меацца (30 голов), Антонио Анджелилло (31) и Иштван Ньерш (33).