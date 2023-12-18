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  4. Мартинес установил рекорд Интера по голам за год в 21-м веке
Италия
18 декабря 2023, 16:02 |
653
0

Мартинес установил рекорд Интера по голам за год в 21-м веке

На счету аргентинца уже 29 голов в 2023 году

18 декабря 2023, 16:02 |
653
0
Мартинес установил рекорд Интера по голам за год в 21-м веке
ФК Интер. Лаутаро Мартинес

Вчера «Интер» в 17-м туре Серии А на выезде обыграл «Лацио» 2:0. Счет в матче на 40-й минуте открыл Лаутаро Мартинес.

Для 26-летнего аргентинского форварда это был 29-й гол за «Интер» в календарном 2022 году. По этому показателю он установил рекорд «Интера» в 21-м веке, опередив Кристиана Виери и Диего Милито.

До конца года «Интеру» осталось провести два матча: против «Дженоа» в Кубке Италии и против «Лечче» в Серии А. В случае, если Лаутаро в этих двух матчах забьет 4 гола, то станет рекордсменом «Интера» не только в 21-м веке, а за всю историю. Больше него за календарный год за «Интер» забивали Джузеппе Меацца (30 голов), Антонио Анджелилло (31) и Иштван Ньерш (33).

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Источник La Gazzetta dello Sport
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