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Италия
18 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:43
68
0

Интер на выезде обыграл Лацио и упрочил лидерство в Серии A

У победителей голами отличились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам

18 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:43
68
0
Интер на выезде обыграл Лацио и упрочил лидерство в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Лацио» со счетом 2:0.

У победителей голами отличились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

На 86-й минуте Мануэль Лаццари был удален у хозяев поля.

«Интер» с 41 очком лидирует в Серии A, опережая «Ювентус» на 4 балла. «Лацио» имеет 21 пункт и находится на 11-й позиции.

Серия А. 16-й тур, 17 декабря

Лацио – Интер – 0:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 40, Маркус Тюрам, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 40 мин.

ГОЛ! 0:2. Маркус Тюрам, 66 мин.

События матча

87’
Мануэль Лаццари (Лацио) получает красную карточку.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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