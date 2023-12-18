17.12.2023 21:45 – FT 0 : 2
Италия18 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:43
68
0
Интер на выезде обыграл Лацио и упрочил лидерство в Серии A
У победителей голами отличились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам
18 декабря 2023, 00:23 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:43
68
0
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Лацио» со счетом 2:0.
У победителей голами отличились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.
На 86-й минуте Мануэль Лаццари был удален у хозяев поля.
«Интер» с 41 очком лидирует в Серии A, опережая «Ювентус» на 4 балла. «Лацио» имеет 21 пункт и находится на 11-й позиции.
Серия А. 16-й тур, 17 декабря
Лацио – Интер – 0:2
Голы: Лаутаро Мартинес, 40, Маркус Тюрам, 66
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 40 мин.
ГОЛ! 0:2. Маркус Тюрам, 66 мин.
События матча
87’
Мануэль Лаццари (Лацио) получает красную карточку.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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