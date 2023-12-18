Интер на выезде обыграл Лацио и упрочил лидерство в Серии A

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде обыграл «Лацио» со счетом 2:0.

У победителей голами отличились Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам.

На 86-й минуте Мануэль Лаццари был удален у хозяев поля.

«Интер» с 41 очком лидирует в Серии A, опережая «Ювентус» на 4 балла. «Лацио» имеет 21 пункт и находится на 11-й позиции.

Серия А. 16-й тур, 17 декабря

Лацио – Интер – 0:2

Голы: Лаутаро Мартинес, 40, Маркус Тюрам, 66

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Лаутаро Мартинес, 40 мин.

ГОЛ! 0:2. Маркус Тюрам, 66 мин.