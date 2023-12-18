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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ветераном команды
Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 15:22 |
534
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ветераном команды

Игорь Пердута останется в клубе еще на три года

18 декабря 2023, 15:22 |
534
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продлила контракт с ветераном команды
ФК Ворскла. Игорь Пердута

«Ворскла» официально сообщила о продлении контракта с опытным защитником Игорем Пердутой. Нынешнее соглашение истекало 31 декабря, новое рассчитано на три года.

Пердута выступает за «Ворсклу» с 2010 года, сезон 2012/2013 провел в аренде в «Оболони». О планах «Ворсклы» продлить контракт с Пердутой Sport.ua сообщал еще в конце ноября.

«Конечно, я очень рад, что руководство клуба доверяет мне. И в дальнейшем буду стараться выполнять задачи, которые будут ставиться перед нами. Сейчас вспоминаю, как в 2010-м году подписал свой первый контракт с «Ворсклой», и эта история длится уже почти 14 лет. Немало ярких эпизодов пережили мы с болельщиками за это время. Надеюсь, ситуация в стране вскоре позволит нам разделять радость от побед вместе, на стадионе. Мы ежедневно благодарим ВСУ, наших несокрушимых воинов за то, что имеем возможность заниматься любимым делом. Слава украинским героям», – заявил Пердута.

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Игорь Пердута Ворскла Полтава продление контракта
Источник ФК Ворскла
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