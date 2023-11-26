Ворскла предложит новый контракт ветерану команды

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» планирует в очередной раз переподписать контракт с правым защитником Игорем Пердутой. Действующее соглашение 33-летнего футболиста истекает 31 декабря.

Пердута в «Ворскле» – с начала 2010 года. В первой команде он дебютировал в мае 2012-го. Впоследствии воспитанник тернопольского футбола полгода провел на правах аренды в «Оболони», а с 2013 года беспрерывно выступает за полтавский клуб.

В нынешнем сезоне Пердута сыграл 18 матчей и отметился 1 ассистом. В 13 случаях он выводил «Ворсклу» на поле с капитанской повязкой. Всего же на счету защитника 296 матчей, 3 гола и 29 результативных передач за главную команду бело-зеленых.

После первого круга УПЛ «Ворскла» с 19 очками занимает 9-е место в турнирной таблице.