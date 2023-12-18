Уже проходили в еврокубках. Как донецкий Шахтер играл с Марселем?

В понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.

В результате жеребьевки соперником горняков будет клуб: Марсель (Франция).

Украинский клуб пересекался с «Марселем» дважды в своей истории. Это произошло в 1/4 финала Кубка УЕФА 2008/09.

«Горняки» дважды обыграли французов. Сначала на «РСК Олимпийском» благодаря голам Хюбшмана и Жадсона украинская команда торжествовала со счетом 2:0, а во Франции «Шахтер» выиграл со счетом 2:1, тогда забивали Луис Адриано и Фернандиньо.

«Шахтер» проведет первый матч 15 февраля на условно домашней арене, а ответную игру – 22 февраля на выезде.