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Украина. Премьер лига
18 декабря 2023, 15:32 | Обновлено 18 декабря 2023, 16:07
1364
1

Уже проходили в еврокубках. Как донецкий Шахтер играл с Марселем?

Команды встречались два раза в истории

18 декабря 2023, 15:32 | Обновлено 18 декабря 2023, 16:07
1364
1
Уже проходили в еврокубках. Как донецкий Шахтер играл с Марселем?
ФК Шахтер.

В понедельник, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне cостоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.

В результате жеребьевки соперником горняков будет клуб: Марсель (Франция).

Украинский клуб пересекался с «Марселем» дважды в своей истории. Это произошло в 1/4 финала Кубка УЕФА 2008/09.

«Горняки» дважды обыграли французов. Сначала на «РСК Олимпийском» благодаря голам Хюбшмана и Жадсона украинская команда торжествовала со счетом 2:0, а во Франции «Шахтер» выиграл со счетом 2:1, тогда забивали Луис Адриано и Фернандиньо.

«Шахтер» проведет первый матч 15 февраля на условно домашней арене, а ответную игру – 22 февраля на выезде.

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Марсель Шахтер Донецк Лига Европы статистика
Источник Sport.ua
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nick07
в принципі тут 1 момент - ШД зараз не той, але, всерівно потрібно грати і намагатись перемогти. а нам - вболівальникам, - залишається сподіватись на успіх ШД
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