Лига конференций. Итоги жеребьевки 1/16 финала. Кто для Пластуна, Харатина?

В понедельник, 18 декабря, в 15:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций 2023/24.

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В 1/16 финала Лиги конференции участвуют 16 клубов: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги конференций (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги Европы (несеяные).

Болгарский Лудогорец с украинским защитником Игорем Пластуном сыграет против клуба Серветт (Швейцария).

Польская Легия из Варшавы с украинским хавбеком Игорем Харатиным выступит против Мольде (Норвегия).

Загребское Динамо, за которое играет украинец Богдан Михайличенко, вышло на команду Бетис (Испания). Правда, скорее всего, Богдан покинет хорватский клуб зимой.

Противостояния проходят из двух встреч, причем в ответных матчах сеяные команды сыграют дома. Первые матчи запланированы на 15 февраля, а ответные – через неделю, 22 февраля.

Победители 8 матчей 1/16 финала выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, где в марте присоединяются к 8 победителям групп (Лилль, Маккаби Т-А, Виктория Пльзень, Брюгге, Астон Вилла, Фиорентина, ПАОК, Фенербахче). Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 23 февраля. Проигравшие выбывают из еврокубков сезона 2023/24.

Финал Лиги конференций 2023/24 пройдет на АЕК Арене в Афинах 29 мая.

Лиги конференций 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024