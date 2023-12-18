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  4. Мирча Луческу не возглавит французский гранд. Известна причина
Франция
18 декабря 2023, 11:36 |
746
6

Мирча Луческу не возглавит французский гранд. Известна причина

Руководство «Лиона» решило дать возможность себя проявить нынешнему тренеру

18 декабря 2023, 11:36 |
746
6
Мирча Луческу не возглавит французский гранд. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, которого в последнее время ряд СМИ сватали в наставники французского «Лиона», не возглавит эту команду.

Руководство «Лиона», впервые за долгие годы рискующего вылететь из элиты французского чемпионата, решило дать шанс исполняющему обязанности главного тренера команды Пьеру Сажу, и прекратило поиски нового коуча, сообщает румынское издание Prosport.ro, ссылаясь на французские источники.

Ранее Мирча Луческу отказался комментировать слухи о переговорах с «Лионом» и рассказал, что болеет.

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу назначение тренера Мирча Луческу Лион
Источник Prosport.ro
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Комментарии 6
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Serhii P.
Так він вже старий пес, який французький гранд? Максимум - це "Динамо" Бухарест
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+1
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Ігор Крава
Нинішній Ліон - такий собі гранд 🥴
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-1
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