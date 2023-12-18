Мирча Луческу не возглавит французский гранд. Известна причина

Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, которого в последнее время ряд СМИ сватали в наставники французского «Лиона», не возглавит эту команду.

Руководство «Лиона», впервые за долгие годы рискующего вылететь из элиты французского чемпионата, решило дать шанс исполняющему обязанности главного тренера команды Пьеру Сажу, и прекратило поиски нового коуча, сообщает румынское издание Prosport.ro, ссылаясь на французские источники.

Ранее Мирча Луческу отказался комментировать слухи о переговорах с «Лионом» и рассказал, что болеет.