Мирча Луческу не возглавит французский гранд. Известна причина
Руководство «Лиона» решило дать возможность себя проявить нынешнему тренеру
Бывший наставник «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, которого в последнее время ряд СМИ сватали в наставники французского «Лиона», не возглавит эту команду.
Руководство «Лиона», впервые за долгие годы рискующего вылететь из элиты французского чемпионата, решило дать шанс исполняющему обязанности главного тренера команды Пьеру Сажу, и прекратило поиски нового коуча, сообщает румынское издание Prosport.ro, ссылаясь на французские источники.
Ранее Мирча Луческу отказался комментировать слухи о переговорах с «Лионом» и рассказал, что болеет.
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