Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Трубина в игре против Браги
Португалия
18 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 18 декабря 2023, 12:09
980
0

ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Трубина в игре против Браги

Украинский вратарь «Бенфики» совершил 6 сейвов

18 декабря 2023, 11:57 | Обновлено 18 декабря 2023, 12:09
980
0
ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Трубина в игре против Браги
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 17 на 18 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и совершил 6 сейвов, некоторые из которых получились очень эффектными. Также 22-летний голкипер нередко перехватывал навесы и прострелы команды соперника.

За уверенную игру Анатолий признали лучшим игроком матча. По данным SofaScore, «Брага» наиграла на 1.71 гола по метрике xG, но благодаря Трубину ворота «Бенфики» остались сухими.

ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Трубина в игре против Браги

По теме:
ФОТО. ТРУБИН – о награде лучшему игроку матча: «Заслуга целой команды»
Лучшее выступление кипера, которое я видел. Фаны Бенфики – про игру Трубина
«Поначалу его трясло». Коуч Бенфики расхвалил Трубина после матча с Брагой
Бенфика Брага видео чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин сэйвы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17 декабря 2023, 14:28 18
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда

Михаил продолжает обострять игру «Челси»

Цыганков может заменить бразильца в Барселоне. Украинец заинтересовал Хави
Футбол | 18 декабря 2023, 12:23 0
Цыганков может заменить бразильца в Барселоне. Украинец заинтересовал Хави
Цыганков может заменить бразильца в Барселоне. Украинец заинтересовал Хави

Украинский хавбек может усилить состав испанского гранда

Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Футбол | 17.12.2023, 23:59
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Лунин пропустил один мяч. Реал разгромил Вильярреал и стал лидером Ла Лиги
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Теннис | 18.12.2023, 07:30
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Организатор турнира: «Костюк стали поступать угрозы, она отказалась играть»
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Футбол | 18.12.2023, 01:35
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Кто получил 9.0? Стала известна оценка Лунина за матч Реал – Вильярреал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
17.12.2023, 07:45 2
Футбол
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
Лунин удивил Переса. Андрею хотят предложить контракт до 2028 года
16.12.2023, 16:38 8
Футбол
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
А так можно было? Россиянка вместо матча с Костюк сыграла финал с мужчиной
17.12.2023, 16:40 1
Теннис
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04
17.12.2023, 08:10 4
Футбол
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
Напряженный финал. Определен победитель ЧМ-2023 по гандболу среди женщин
17.12.2023, 21:45
Другие виды
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
В бизнес-школах будут рассказывать о Шахтере. Фаны Челси – про игру Мудрика
17.12.2023, 07:40 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем