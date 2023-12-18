В ночь с 17 на 18 декабря состоялся матч 14-го тура чемпионата Португалии между «Брагой» и «Бенфикой». Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

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Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч и совершил 6 сейвов, некоторые из которых получились очень эффектными. Также 22-летний голкипер нередко перехватывал навесы и прострелы команды соперника.

За уверенную игру Анатолий признали лучшим игроком матча. По данным SofaScore, «Брага» наиграла на 1.71 гола по метрике xG, но благодаря Трубину ворота «Бенфики» остались сухими.

ВИДЕО. Лучший игрок матча. Все действия Трубина в игре против Браги